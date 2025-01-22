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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.25 14:30

ООО «БЛК-фиш» исполнило предупреждение УФАС России по Мурманской области

Ранее в действиях ООО «БЛК-фиш» ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В службу поступила жалоба на организацию, разместившую рекламный слоган на своём сайте, который звучал следующим образом: «Форелевое хозяйство ООО «БЛК-фиш» - единственное в мире, где выращивают рыбу в открытом водоёме за Полярным кругом круглый год».

Указанный рекламный слоган рассматривается антимонопольным органом как способ недобросовестной конкуренции.

В ходе рассмотрения заявления было установлено, что на территории Мурманской области ещё 14 предприятий товарного рыбоводства осуществляют выращивание форели и других видов рыб в открытых водоёмах. Таким образом, ООО «БЛК-фиш» не является «единственным в мире» форелевым хозяйством за Полярным кругом.

С учётом этих обстоятельств, служба выдала обществу предупреждение по признакам нарушения Закона о защите о конкуренции*.

В результате ООО «БЛК-фиш» исполнило предупреждение и изменило формулировку рекламного слогана на своем сайте.

 

 

*  -  часть 1 статьи 14.3 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

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