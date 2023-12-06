ООО «ДОМОВЁНОК51» из Никеля в шестой раз попало в РНП за нарушение сроков поставки мыла

Комитет по конкурентной политике разместил извещение о совместной закупке на поставку мыла и чистящих средств для нужд учреждений здравоохранения Мурманской области.

Начальная (максимальная) цена всех контрактов составила 6,2 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, ООО «ДОМОВЁНОК51» стало победителем, так как существенно снизило цену контрактов. Цена была снижена до 2,2 миллиона рублей (на 64%). Такой демпинг цены мог повлиять на финансовую возможность общества выполнить контракты в установленные сроки.

По результатам электронного аукциона между медицинскими учреждениями и обществом были заключены гражданско-правовые договоры.

По условиям договоров ООО «ДОМОВЁНОК51» должно было поставить товар в течение 10 рабочих дней со дня заявки медицинских учреждений.

Вместе с тем, мыло и чистящие средства так и не были поставлены в адрес заказчиков.

В связи с неисполнением условий договоров антимонопольный орган включил сведения в отношении ООО «ДОМОВЁНОК51» в реестр недобросовестных поставщиков 6 раз.

* - включение в реестр недобросовестных поставщиков влечет для хозяйствующих субъектов неблагоприятные последствия в виде ограничения права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.