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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 17:00

ООО «Фирма «Леда» остаётся в реестре недобросовестных поставщиков

Напомним, ранее в Мурманское УФАС России поступило заявление из прокуратуры Мурманской области о включении сведений в отношении ООО «Фирма «Леда» в реестр недобросовестных поставщиков.

Прокуратура Мурманской области провела торги по закупке журналов регистрации и учёта. Победителем было признано ООО «Фирма «Леда». Общество снизило цену контракта на 39% и было признано победителем аукциона. Однако в установленный законом срок контракт ООО «Фирма «Леда» не подписало. В связи с чем антимонопольный орган включил сведения в отношении общества в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.

Не согласившись с решением Мурманского УФАС, ООО «Фирма «Леда» оспорило его в арбитражном суде.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, принял во внимание позицию общества, согласно которой неподписание контракта связано с ошибкой сотрудника, (упустившего срок на его подписание ввиду срочного убытия в отпуск по семейным обстоятельствам), являющегося единственным квалифицированным специалистом в штате по заключению подобного рода контрактов.

Но суд не учёл, что обществом, которое приняло участие в аукционе, были приняты все существенные условия процедуры аукциона, в том числе и обязанность заключить контракт в определенный срок.

Мурманское УФАС обжаловало решение суда первой инстанции.

Апелляционный суд установил, что несвоевременные меры, предпринятые обществом, не могут являться той степенью заботливости и осмотрительности, которые от него требовались.

Также коллегия суда полагает, что руководитель общества не предпринял необходимые действия по подписанию проекта контракта или поручения данного действия иному сотруднику, что говорит о недобросовестном поведении участника, который подал заявку на участие в аукционе.

Апелляционный суд подтвердил правомерность решения антимонопольного органа о включении ООО «Фирма «Леда» в реестр недобросовестных поставщиков и отменил решение суда первой инстанции.

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