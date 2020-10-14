ООО «НТ-Сервис» нарушило условия контракта в части сдачи рабочей и сметной документации, не смогло обеспечить необходимое количество техники и материалов на площадке в Североморске. Кроме того, жители близлежащих домов флотской столицы жаловались на мусор и грязь, а главное, ситуация представляла опасность для реализации проекта в установленные сроки и с должным качеством.

«На сегодняшний день расторгнут контракт с подрядчиком в одностороннем порядке по совокупности претензий. И эта ситуация должна стать уроком для остальных подрядных организаций – участников реализации социально значимых проектов в регионе. Государственные заказчики работ не позволят ставить под угрозу безопасность и благополучие жителей региона», – сообщила заместитель губернатора Оксана Астахова.

В случае с Североморском своевременно принятое решение позволило уберечь жителей восьми многоквартирных домов квартала от потенциальной угрозы остаться зимой с раскопанной стройплощадкой вместо двора и отсутствием возможности парковать машины и безопасно перемещаться по территории – в том числе маломобильным группам граждан, детям и пожилым людям.

Комплексное преображение квартала в Североморске будет продолжено в весенне-летний период 2021 года. Решение было принято Министерством градостроительства и благоустройства региона совместно с заказчиком – АНО «Центр городского развития Мурманской области» после оценки работы подрядчика.