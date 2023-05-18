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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 16:30

«ООО «Северстрой» и ООО «МДСК» внесены в реестр недобросовестных подрядчиков

В Мурманске в ходе комиссионного выезда в Ленинский район были выявлены подрядчики, которые выполнили работы по ремонту дорог с нарушением. Организации внесены в реестр недобросовестных подрядчиков.

В составе комиссии – министр транспорта и дорожного хозяйства Юлия Полиэктова, представители Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства» и комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. В центре внимания комиссии были дороги, ремонт которых проводился по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в прошлые годы в районе проспекта Героев-североморцев.

Первый участок – проезжая часть от улицы Чумбарова-Лучинского до улицы Александрова и от дома №72 до проезда Михаила Ивченко. Дорожные работы проводились ООО «Северстрой» в 2019 году. В рамках проверки были зафиксированы дефекты и разрушения покрытия, появились трещины, выбоины и колея.

На участке дороги от улицы Адмирала флота Лобова в сторону выезда в ЗАТО г. Североморск до первого железнодорожного переезда члены комиссии также зафиксировали нарушения дорожного покрытия: разрушение продольных швов и асфальтобетона проезжей части. Ремонтные работы проводились в рамках нацпроекта в 2020 году, подрядчик – ООО «МДСК».

Заключительным объектом на проспекте Героев-североморцев стал проезд вдоль 178 микрорайона. В рамках капитального ремонта в 2020 году подрядчиком ООО «Северстрой» не только заменено асфальтовое покрытие, но и реконструированы инженерные сети и обустроена ливневая канализация. Всего на объекте было обновлено около 4,5 тысячи квадратных метров дороги с заменой бортового камня. Однако и на этом объекте комиссия обнаружила ряд значительных дефектов и нарушений на полотне проезжей части.

«ООО «Северстрой» и ООО «МДСК» внесены в реестр недобросовестных подрядчиков. В процессе работы подрядчиками были сорваны сроки выполнения ремонта по контрактам. Дорожные работы по гарантийному обслуживанию в полном объеме не проводились. Дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения, такие как ямы и просадки люков, будут устраняться в этот летний строительный сезон в рамках содержания автодорог муниципалитетом. Ситуацию будем держать на особом контроле», – прокомментировала Юлия Полиэктова.

Аналогичные проверки проводятся во всех муниципалитетах региона, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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