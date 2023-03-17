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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.23 15:00

ООО «Северстрой» внесено в Реестр недобросовестных поставщиков

Напомним, в 2022 году ММБУ «УДХ» провело торги по выбору подрядчика на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Мурманске с начальной (максимальной) ценой контракта 92 млн 894 тысячи 577,60 рубля (номер извещения 0149200002322004551).

ООО «Северстрой» снизило цену контракта более чем на 50% - до 43 млн 606 тысяч 581,33 рубля, и стало победителем аукциона.

Как сообщает УФАС России по Мурманской области, вместе с тем, в установленный законом срок ООО «Северстрой» контракт не подписало, мотивируя свои действия отказом банков в предоставлении банковской гарантии. 

ММБУ «УДХ» признало ООО «Северстрой» уклонившимся от заключения контракта и направило материалы в Мурманское УФАС России для решения вопроса о включении сведений об участнике в Реестр недобросовестных поставщиков. 

Антимонопольный орган оценил поступившие материалы, пояснения заказчика и ООО «Северстрой» и пришёл к выводу о наличии оснований для включения сведений о юридическом лице в РНП.

Хозяйствующий субъект, принимая решение об участии в торгах, несёт риск неблагоприятных для него последствий в случае совершения действий (бездействия), не соответствующих требованиям закона. Участник должен принять все возможные и зависящие от него меры для соблюдения требований действующего законодательства и проявлять должную внимательность и осмотрительность при осуществлении предпринимательской деятельности.

Не согласившись с выводами Мурманского УФАС России, ООО «Северстрой» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Мурманской области. Решением от 15.03.2023 в удовлетворении требований ООО «Северстрой» отказано (дело №А42-11402/2022).

 

* - включение в реестр недобросовестных поставщиков влечёт для хозяйствующих субъектов неблагоприятные последствия в виде ограничения права участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.

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