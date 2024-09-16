ООО «Сигнал СПАС» исполнило предписание Мурманского УФАС России

Речь идёт о размещении элементов рекламы на дорожных знаках города Мурманска.

Ранее служба выдала ООО «Сигнал СПАС» предписание о прекращении нарушения требований части 3 статьи 19 Закона о рекламе.

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, законом о рекламе запрещается размещение рекламы на дородных знаках с указанием точного адреса организации, номера телефона. Несмотря на это, общество размещало указанную информацию на дорожных знаках.

Согласно предписанию, ООО «Сигнал СПАС» должно было демонтировать и привести в надлежащий вид в соответствии с ГОСТом дорожные знаки/конструкции, содержащие рекламу по адресам: проспекту Кольский, 53, 89, 110, ул. Карла Маркса на стыке домов 34-36, просп. Ленина, 22, просп. Ленина, 16 и ул. Домостроительная, 34.

Организация исполнила предписание Мурманского УФАС России и демонтировала дорожные знаки/конструкции по указанным адресам.