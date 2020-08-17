ООО «СпецНордПром» нарушает законодательство при разработке и эксплуатации государственной информационной системы ЖКХ

Прокуратурой Печенгского района была проведена проверка соблюдения законодательства при разработке и эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с ч. 18 ст. 7 федерального закона № 209-ФЗ управляющие компании являются поставщиками информации, обязанными размещать её в ГИС ЖКХ.

По результатам проверки исполнения обязанности по размещению информации в системе выявлено отсутствие следующих сведений в отношении находящихся под управлением ООО «СпецНордПром» домов №№ 1, 2, 5 и 11 по ул. Шабалина и дома № 2 по ул. Северная в нп. Лиинахамари, дома № 3 по Печенгскому шоссе в гп. Печенга, домов № 43 и 42 по ул. Печенгская в нп. Козуново: об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; о внутридомовых инженерных системах; о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом; о квартирах и нежилых помещениях в многоквартирном доме; об отчёте о выполнении договора управления многоквартирным домом и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и др.

Также выявлен факт недостоверности размещаемых сведений управляющей организацией, а именно – не указаны сведения об управляющей организации в отношении многоквартирного дома № 42 по ул. Печенгская в сп. Корзуново Печенгского района.

Кроме того, в информации о договорах на предоставление коммунальных услуг в отношении домов, находящихся под управлением ООО «СпецНордПром», указана неактуальная информация о том, что организацией, предоставляющей коммунальные услуги, является иная управляющая организация.

По изложенным и иным фактам в адрес директора управляющей компании внесено представление, устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.