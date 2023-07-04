Опасная находка на несколько часов парализовала работу мурманского «Экотехнопарка»

В минувшую пятницу на территории «Экотехнопарка» Мурманской области был обнаружен предмет, внешне напоминающий противотанковую мину. В соответствии с действующим порядком работу предприятия приостановили, сотрудников эвакуировали, в кратчайшие сроки к полигону были стянуты экстренные службы, которые провели обследование потенциально опасной находки.

После того, как специалисты убедились в безопасности предмета, работа «Экотехнопарка» возобновилась.

Представители Росгвардии идентифицировали находку как отработанную дымовую шашку.

Как сообщает пресс-служба АО, тщательный и многоступенчатый отбор отходов, который осуществляется на предприятии, позволяет своевременно выявлять потенциально опасные предметы и во взаимодействии с ответственными организациями обеспечивать их безопасную транспортировку к месту утилизации.

Ежегодно объём ввозимых в Экотехнопарк ТКО составляет более 300 тысяч тонн – существующая система обращения позволяет транспортировать на территорию объекта отходы из центральных и северных районов Мурманской области. 100% отходов проходят сортировку, часть из них отправляется на дальнейшую переработку, что позволяет снижать нагрузку на окружающую среду.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».