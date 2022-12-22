Опасная зона: в Мурманске на улице Павлова проводятся взрывные работы

В Мурманске 23 декабря с 16 до 18 часов на строительной площадке жилого дома на улице Павлова будут производиться взрывные работы. Перед началом взрывных работ будет организован вывод людей за пределы опасной зоны, выставление постов оцепления. При проведении взрывных работ будет производиться подача звуковых сигналов для оповещения людей.

Администрация города Мурманска напоминает значение и порядок сигналов:

первый сигнал – предупредительный (один продолжительный гудок сирены) – подаётся при вводе опасной зоны. С момента введения опасной зоны после продолжительного гудка звуковой сирены перекрывается всё движение на участке, попадающем в опасную зону;

второй сигнал – боевой (два продолжительных гудка сирены) – означает команду на взрыв. После этого сигнала производится непосредственно взрыв;

третий сигнал – отбой (три коротких гудка сирены) – означает окончание взрывных работ.