ОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМ

Микрофинансовые организации (МФО) позиционируют себя как быстрый и удобный способ получить деньги в трудной ситуации. Заявка рассматривается за считанные минуты, деньги поступают практически сразу, а для оформления часто не требуется ни справки о доходах, ни поручители.

На первый взгляд – решение всех проблем. Но за удобством скрываются серьезные риски, которые могут превратить небольшой заем в огромный и трудноразрешимый долг. Подробности об этом можно узнать здесь.

ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ И ПЕРЕПЛАТА

Главная опасность микрозаймов заключается в их стоимости. Средняя процентная ставка по МФО значительно выше банковской. Нередко это 1–2% в день, что в пересчете на год достигает сотен процентов. Даже если займ брали на короткий срок, малейшая задержка платежа приводит к стремительному росту задолженности. В итоге заемщик может оказаться в ситуации, когда сумма долга в несколько раз превышает первоначально полученную.

ШТРАФЫ И ПЕНИ

Если клиент не успевает вовремя вернуть деньги, организация добавляет к долгу штрафы и пени. Их размер варьируется, но в совокупности они становятся дополнительным финансовым бременем. Учитывая, что МФО работают с людьми, часто уже находящимися в трудном положении, невыполнение обязательств превращается в замкнутый круг: долг растет, а погасить его все труднее.

ДАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТОРОВ

Еще одна серьезная опасность – взаимодействие с коллекторами. В случае затяжной просрочки долг нередко перепродается агентствам по взысканию. Несмотря на то, что деятельность коллекторов регулируется законом, на практике заемщики могут сталкиваться с психологическим давлением, звонками в любое время суток и угрозами. Все это отражается на психическом здоровье и качестве жизни.

ПОРЧА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ

Даже если долг в МФО был сравнительно небольшим, просрочка по выплатам фиксируется в кредитной истории. Это значит, что в будущем заемщик может столкнуться с трудностями при обращении в банки: ему либо откажут, либо предложат кредит под завышенные проценты. Таким образом, микрозайм способен закрыть дорогу к более выгодным финансовым продуктам.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Финансовые проблемы почти всегда отражаются на отношениях в семье и на работе. Постоянные звонки, ощущение безысходности и невозможность справиться с долгами вызывают стресс и депрессию. Нередки случаи, когда заемщики начинают брать новые займы, чтобы погасить старые, и это только усугубляет ситуацию.

КАК ИЗБЕЖАТЬ РИСКОВ

Чтобы не попасть в долговую ловушку, стоит рассмотреть альтернативы микрозаймам. Это могут быть банковские кредиты, рассрочки от магазинов или помощь от близких. Если же займ в МФО неизбежен, необходимо тщательно оценивать свои возможности по возврату средств, не брать сумму выше реальной потребности и строго соблюдать график платежей.

Микрозаймы – это инструмент, который может помочь лишь в очень ограниченных обстоятельствах. Их главная опасность – скрытая дороговизна и быстрый рост долгов при малейшей просрочке.

ООО «ГК «Федерал Групп»

ИНН 9718234996

ККТУ 30.14.1

Деятельность в области права (69.10)

2Vfnxxdjf1z