Опасные ловушки ул. Папанина: Народный фронт добивается восстановления «убитого» мурманского двора

Представители президентского движения попросили прокуратуру провести проверку качества содержания территории возле дома №21 по ул. Папанина рядом с «Домом молодёжи – SOS», где проживают подростки из многодетных приемных семей, а также дети, оставшиеся без попечения родителей, и региональным отделением Всероссийского общества глухих.

На этот участок общественники обратили внимание ещё в 2019 году: летом – огромные ямы, зимой – лёд высотой с легковой автомобиль. Неоднократно обращались в тогда ещё Государственную жилищную инспекцию региона и в адрес городских властей с жалобой на бездействие УК. Но, несмотря на многочисленные предписания и возбуждение дел об административных правонарушениях, спустя 3 года ситуация не изменилась.

В межсезонье здесь – особая «прелесть». Дорога, идущая вдоль дома, находится в низине. Вся вода, стекающая сверху, заполняет ямы и с первыми заморозками превращается в лёд. Ходить по нему страшно и опасно. На днях в очередной раз в ледяную ловушку угодила «скорая»: её колеса провалились в ямы.

«После вмешательства Народного фронта в отношении управляющей организации, не обеспечившей своевременную уборку снега и льда рядом с социальными учреждениями в Мурманске, были возбуждены дела об административном правонарушении. Однако в итоге придомовую территорию мы расчищали самостоятельно при содействии муниципалитета и одного из мурманских предпринимателей, который лично сел за руль снегоуборочной техники. Работа заняла почти восемь часов. В этот раз мы твёрдо намерены довести дело до конца и раз и навсегда решить вопрос с безобразным содержанием придомовой территории на ул. Папанина», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.