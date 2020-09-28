Опасный «коктейль» из больных ОРВИ и коронавирусом попытаются «разбавить» с помощью специальных боксов

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября. Соответствующий приказ был утверждён Минздравом РФ и опубликован на портале правовой информации.

Документом предусматривается, что пациентов с тяжёлым или средним течением ОРВИ или внебольничной пневмонией будут помещать в специальные боксы или боксированные палаты до получения результатов тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции.

Лица с отрицательными результатами теста будут размещены в палатах на 2-4 места при соблюдении гигиенических требований к площади палат. В случае выявления коронавируса человек будет переведен в специальную медорганизацию, осуществляющую медицинскую помощь в стационарных условиях для работы с данной категорией граждан.

Кроме того, приказом предусмотрено создание Федерального дистанционного консультативного центра по вопросам клиники, патогенеза и лечения тяжёлых и осложненных форм гриппа у взрослых и детей на базе Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России. Данный центр будет взаимодействовать с ранее созданными центрами по вопросам организации оказания медпомощи пациентам с тяжёлыми и осложненными формами гриппа, а также оказывать консультативную помощь региональным центрам в работе с указанной категорией пациентов.

«Указанные нововведения упорядочат маршрутизацию пациентов с ОРВИ среднетяжёлого и тяжёлого течения, внебольничной пневмонией и гриппом, позволят оперативно оказывать федеральными консультативными центрами консультативную помощь региональным центрам по вопросам оказания медицинской помощи не только пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложненными формами гриппа», - сообщили в Минздраве России.