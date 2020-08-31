Опасный недострой на территории Больничного городка беспокоит жителей Мурманска

Мурманские активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру региона с просьбой принять меры для защиты мурманчан, в том числе и несовершеннолетних, проживающих в районе Больничного городка. Тревогу общественников вызвал заброшенный объект капитального строительства вблизи дома № 22 по улице Академика Павлова. Опасный объект находится на пути следования учеников в школу № 28.

Согласно данным, опубликованным на Публичной кадастровой карте, в едином государственном реестре недвижимости здание не числится. На сегодняшний день оно не эксплуатируется и находится в частично разрушенном состоянии: крыша, окна и двери отсутствуют, межэтажные перекрытия и стены местами разобраны, а прилегающая территория постепенно превращается в свалку. При этом нет ни ограждения по периметру, ни предупреждающих об опасности знаков, ни, тем более, охраны. Оконные и дверные проёмы не зашиты, что способствует свободному проникновению внутрь здания. Как следствие, возможны несчастные случаи, травмирование случайных визитеров, не говоря уже о том, что защищающие от посторонних глаз стены могут использоваться для противоправных действий.

«Понятно, что жителей окрестных домов такое соседство не радует и вызывает беспокойство за собственную безопасность, здоровье членов семей и сохранность имущества. Тем более что в непосредственной близости от заброшенного объекта находится общеобразовательная школа № 28. Между тем, в соответствии с действующим законодательством, при прекращении эксплуатации здания или сооружения его собственник должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе, препятствующие несанкционированному доступу внутрь объекта, а также - утилизировать строительный мусор. В связи с чем, мы попросили надзорное ведомство провести проверку и при наличии оснований принять меры, направленные на устранение угрозы жизни, здоровью и безопасности граждан», - отметила член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.