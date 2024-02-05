Опаздывающие на работу чаще всего винят в своих опозданиях общественный транспорт и пробки на дорогах

На работу чаще опаздывают те, кто моложе. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику на территории работодателя.

65% россиян утверждают, что никогда не опаздывают на работу. 18% признаются, что бывают непунктуальны, но крайне редко — буквально несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 6% опаздывают очень часто (несколько раз в неделю).

Опоздания большинства непунктуальных работников незначительны: 78% из них утверждают, что задерживаются не более чем на четверть часа. Каждый одиннадцатый обычно опаздывает на полчаса. И только 2% — на час и более.

Чаще всего россиян подводит логистика: в своих опозданиях на работу они винят общественный транспорт и пробки на дорогах. Причем нареканий к общественному транспорту за 2 года стало больше.

Женщины признаются в опозданиях реже мужчин и утверждают, что если и задерживаются, то немного. Россияне до 34 лет менее пунктуальны по сравнению с теми, кто старше.

Время проведения опроса: 19—31 января 2024 года.