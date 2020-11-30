Опекуны получат соцподдержку на едином портале государственных и муниципальных услуг в упрощенном порядке

Правительство России упростило порядок получения мер социальной поддержки с помощью ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

В частности, с 1 мая 2021 года гражданам не придется представлять документы, подтверждающие статус попечителя или опекуна. Эта информация будет предоставлена Единым порталом.

Оператор информационной системы предоставит с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения из банка данных о законных представителях, которые имеют право на социальную поддержку или услуги, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, предоставление указанных сведений осуществляется в соответствии с регламентом информационного взаимодействия поставщиков и потребителей информации с Единой государственной информационной системой социального обеспечения в течение одного часа с момента размещения (изменения) таких сведений в информационной системе.