Операция на сердце новорожденному была проведена в перинатальном центре

В перинатальном центре Мурманского областного клинического многопрофильного центра новорожденному мальчику была проведена операция на сердце. Ребёнок родился в перинатальном центре недоношенным, с очень малым весом менее 1000 граммов. Учитывая состояние новорожденного, лечение и выхаживание ребёнка проводилось в отделении детской реанимации. В процессе обследования у младенца обнаружилась аномалия развития сердца, которая требовала хирургического лечения.

«Учитывая тяжёлое состояние ребёнка, транспортировать его для лечения в федеральные клиники не представлялось возможным. Нашими врачами проведена срочная телемедицинская консультация с коллегами из Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета и было принято решение оперировать ребёнка в перинатальном центре в Мурманске», - рассказал главный внештатный специалист акушер-гинеколог регионального минздрава Александр Залесный.

Для проведения необходимого лечения была собрана операционная бригада. Из Санкт-Петербурга прибыл врач сердечно-сосудистый хирург, заведующий операционным отделением перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета Евгений Кулемин. Из специалистов перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра в ней приняли участие: детский анестезиолог-реаниматолог Георгий Кибирев, сестра-анестезист Татьяна Зуева, операционная сестра Елена Саченко и ассистент хирурга Андрей Алексеев.

Операция прошла успешно. В настоящее время ребёнок продолжает лечение в перинатальном центре Мурманского областного клинического многопрофильного центра под руководством лечащего врача Дмитрия Рогова и заведующего отделением детской реанимации Михаил Кошеварникова.

Благодаря оперативному взаимодействию Министерства здравоохранения Мурманской области, перинатального центра Мурманского областного клинического многопрофильного центра и Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета ребёнку в кратчайшие сроки был поставлен диагноз и проведено необходимое хирургическое лечение на территории региона.

«Ежегодно в перинатальном центре рождается более 170 детей, которым необходима специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь, ежегодно нашими врачами проводится более 100 телемедицинских консультаций с федеральными клиниками и институтами, и результатом нашей совместной работы является сохранение жизней маленьких северян», - отметил Александр Залесный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568797/#&gid=1&pid=1