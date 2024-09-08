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Мурманская область. Арктика (16+)08.09.24 09:30

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 7 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Борки и Матвеевка, а также сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. Потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины.

Ударами авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 129-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачая Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежаче, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, в том числе 155 мм гаубица М777 производства США, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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