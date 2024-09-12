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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.24 09:30

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 11 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражена контратака противника в направлении населенного пункта Апанасовка, а также сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька, Борки и Фанасеевка.

В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, 10 военнослужащих взяты в плен, уничтожены два танка, боевая бронированная машина и шесть автомобилей.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады президента и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Борки, Бяхово, Гуево, Вишневка, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Косица, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области и резервов 22-й,41-й и 54-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Ахтырка, Белополье, Битица, Глухов, Семеновка, Степановка, Сумы, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Радянское, Россоши, Раки и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе три танка, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 19 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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