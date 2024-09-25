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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.24 09:30

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. Четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 24 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две атаки противника в направлении населенного пункта Малая Локня и Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено два автомобиля, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Медвежье и Новый Путь. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и автомобиль.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Ивашковский, Зазулевка, Куриловка, Колмаков, Любимовка, Махновка, Мартыновка, Михайловка, Малая Локня, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Новоивановка, Правда, Плехово, Русское Поречное, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой, 1-ой бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Бруски, Бунякино, Бруски, Ворожба, Волковка, Казачье, Кислая Дубина, Малушино, Мазеевка, Новоя Слобода, Павловка, Партизанское, Речки, Свобода, Соляники, Шалыгино и Угроеды.

За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих, и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. Четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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