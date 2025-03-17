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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.25 09:30

Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА.

Министерство обороны Российской Федерации 16 марта опубликовало водку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанёс удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены танк, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три артиллерийских орудия, а также пункт управления БПЛА.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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