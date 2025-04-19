Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномёта.

Министерство обороны Российской Федерации 18 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Горналь и Олешня.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Водолаги, Кровное, Могрица, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномёта.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 75005 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортёров, 2278 боевых бронированных машин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 «HIMARS» и семь «MLRS» производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil