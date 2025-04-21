Операция по уничтожению формирований ВСУ в Курской области продолжается

Министерство обороны Российской Федерации 20 апреля опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

До начала действия перемирия подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, трёх механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населённого пункта Горналь.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото: https://vk.com/mil