За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожено две боевые машины пехоты: «Marder» производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 23 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Горналь, Дарьино, Кругленькое, Леонидовка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачая Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Меловый, Николаевка, Никольский, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Локня, Мирополье и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 360 военнослужащих. Уничтожено две боевые машины пехоты: «Marder» производства ФРГ и CV-90 шведского производства, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три артиллерийских орудия, восемь минометов и две станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil