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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.24 09:30

Операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается»

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет.

Министерство обороны Российской Федерации 8 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых Пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Нижний Клин, Суджа и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Глухов, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, две боевые бронированные машины, два автомобиля и миномет.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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