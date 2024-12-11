За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномёта.

Министерство обороны Российской Федерации 10 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, а также трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Локня, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Свердликово, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено восемь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два миномёта.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil