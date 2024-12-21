За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортёр, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 20 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Александрия, Горналь, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Погребки, Русское Поречное, Свердликово, Черкасская Конопелька и Южный. Отражено четыре контратаки штурмовых групп противника.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гуево, Марьевка, Михайловка, Никольское, Новая Сорочина, Рубанщина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Ободы и Хотень в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортёр, 13 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 42440 военнослужащих, 248 танков, 187 боевых машин пехоты, 128 бронетранспортёров, 1301 боевую бронированную машину, 1158 автомобилей, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 76 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

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