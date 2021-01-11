Оперативная обстановка в период новогодних праздников в Мурманской области оставалась стабильной

Оперативную обстановку в период новогодних праздников в регионе можно оценить как стабильную. Об этом сегодня на оперативном совещании губернатору доложил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько.

«За первые дни 2021 года можно наблюдать снижение негативных показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В праздники произошло 66 пожаров, что на 11 меньше, чем в прошлом году. Погиб один человек, в прошлом погибших было двое. Спасено 11 человек, – рассказал Сергей Приходько. – Меры, принимаемые как региональными, федеральными, так и муниципальными органами власти, позволили контролировать оперативную обстановку на территории региона и своевременно принимать меры по ее стабилизации».

Как и в прошлом году, удалось не допустить гибели людей на водных объектах.

Региональные и федеральные трассы все праздничные дни были открыты для проезда. Было отдельно отмечено, что в период праздников значительно сократилось количество ДТП и пострадавших в них граждан. Погибших нет.

За период каникул произошло 11 аварийных отключений горячего, холодного водоснабжения и отопления, однако, принимаемые экстренными службами меры, позволили оперативно устранять аварии и не допустить негативных последствий. Всего аварийно-спасательные службы региона привлекались к работе 56 раз.

В центре Кольского полуострова произошло 26 сходов лавин – это вдвое меньше, чем в прошлом году. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным УМВД России по Мурманской области, на территории региона зафиксировано 57 преступлений различного характера и степени тяжести. Этот показатель сравним с прошлогодним.

«Ещё раз хочу поблагодарить за организацию и обеспечение безопасности органы местного самоуправления и наши правоохранительные структуры, которые работали в режиме повышенной готовности все эти дни», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.