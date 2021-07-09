Оперативная реакция на обращение к губернатору

Администрация города Мурманска информирует о ситуации, связанной с возможным отключением лифтового оборудования в доме №4 по переулку Охотничьему в микрорайоне Абрам-Мыс. С жалобой на проблему к губернатору Мурманской области в соцсетях обратилась жительница данного дома.

До 30 мая текущего года управление домом осуществляла Управляющая компания Мурманской области. В связи с наличием у ООО «УК МО» задолженности, организация «М151», обслуживающая лифтовое оборудование, проинформировала жильцов о возможной приостановке его работы.

Однако обслуживание лифтового оборудования не прекращалось, в настоящее время лифты находятся в рабочем состоянии и продолжают функционировать.

- С 1 июня управление домом осуществляет управляющая организация ООО «АРКТИК». Она уже заключает соответствующие договоры с ООО «Мурманск - Лифт Север» и ООО «ИЦ ЛЭК». Обслуживание лифтов будет продолжено. Держу этот вопрос на личном контроле, - прокомментировал глава администрации Мурманска Евгений Никора.