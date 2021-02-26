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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.21 12:00

Оперативно решать коммунальные вопросы мурманчан

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вместе с представителями управления Октябрьского округа, а также Центра управления регионом посетили несколько адресов, по которым были обращения граждан на портал «Наш Север».

Подобные совместные рейды проводятся на регулярной основе. Это позволяет оперативно решать коммунальные вопросы мурманчан.

– Жители имеют несколько способов сообщать о своих проблемах: на портале «Наш Север», в социальных сетях, в группе Центра управления регионом, – рассказал руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев. – Каждое сообщение полностью отрабатывается и доводится до логичного завершения.

Сегодня проверка организована по сообщениям, на которые не поступила информация об исполнении. Одним из адресов оказался двор, расположенный по улице Комсомольской, 3. Жители жаловались на то, что не убираются крыши от наледи и снега, а также не производится механизированная уборка снега с придомовой территории и подъездных путей к дому.

- Специалисты округа несколько дней назад совершили выезд на этот объект, однако на тот момент замечания устранены не были, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Считаю, что такое игнорирование требований является форменным безобразием, управляющая организация должна быть наказана.

Следует отметить, что 25 февраля техника приступила к уборке территории.

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