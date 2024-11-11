Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировки войск «Север» нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области

За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожено пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 10 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено 11 контратак противника в направлении населённых пунктов Дарьино и Новая Сорочина, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях и Новоивановка.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 117-й, 118-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й и 41-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 103-й, 129-й бригады территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины, в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка.

За сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожено пять танков, три боевые машины пехоты, семь боевых бронированных машин, а также три миномёта, станция радиоэлектронной борьбы и десять автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil