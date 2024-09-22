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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.24 10:00

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками РФ нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «HIMARS» производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 21 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки сорваны попытки контратак противника в направлении населённых пунктов Камышевка и Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

При поддержке армейской авиации и артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье.

Противник потерял до 20 человек личного состава убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Бондаревка, Гуево, Ивашковский, Кругленькое, Колмаков, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасская Конопелька.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Владимировка, Глухов, Журавка, Кондратовка, Катериновка, Ободы, Павловка, Речки, Руднево, Сумы, Шалыгино, Хотень и Фомино.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и девять единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, два бронетранспортера и шесть боевых бронированных машин, а также шесть артиллерийских орудий, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «HIMARS» производства США, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и семь автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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