За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП «Bradley» производства США, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс «Оса», 23 автомобиля и одна единица инженерной техники.

Министерство обороны Российской Федерации 4 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённого пункта Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Леонидово и Плёхово.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачая Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 1-ой бригады специального назначения, 106-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Журавка, Кияница, Мирополье, Ободы, Павловка и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП «Bradley» производства США, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, зенитный ракетный комплекс «Оса», 23 автомобиля и одна единица инженерной техники.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil