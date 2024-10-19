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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.24 09:30

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по районам сосредоточения подразделений ВСУ в Сумской области

За сутки потери ВСУ составили более 505 человек, уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, десять боевых бронированных машин, а также семь орудий, из них гаубица М198 американского производства и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 18 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Свердликово, Малая Локня, Новый Путь и Плёхово.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено две контратаки противника в направлении населённых пунктов Зеленый Шлях и Любимовка. В результате ВСУ потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожено две боевые бронированные машины.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 17-й танковой, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Богдановка, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Колмаков, Любимовка, Новый Путь, Плёхово, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Свердликово, Суджа и Толстый Луг.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 101-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Белокопытово, Водолаги, Павловка, Ревякино и Студенок.

За сутки потери ВСУ составили более 505 человек, уничтожено 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, десять боевых бронированных машин, а также семь орудий, из них гаубица М198 американского производства и восемь автомобилей.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 24367 военнослужащих, 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 бронетранспортёр, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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