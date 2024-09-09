Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наёмников ВСУ

За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 8 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражено пять атак противника в направлении населённых пунктов Малая Локня, Черкасская Конопелька, Марьевка и Снагость. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены: танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 61-й, 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Казачья Локня, Марьевка, Малая Локня, Мартыновка, Обуховка, Любимовка, Княжий Первый и Снагость.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области иностранных наёмников, резервов 22-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 113-й, 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Годуновка, Дарьино, Речки, Хотень, Вороновка, Свесса, Бояро-Лежачи, Владимировка, Ямполь, Стецовка и Бачевск.

За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil