За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожено 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия...

Министерство обороны Российской Федерации 12 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Малая Локня, Толстый Луг, Новый Путь и Плехово.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Толстый Луг, Новоивановка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и пять автомобилей.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Владимировка, Дарьино, Колмаков, Казачая Локня, Любимовка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Суджа, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Ворожба, Водолаги, Кислая Дубина, Мирлоги, Ободы, Павловка, Речки, Степановка, Сумы и Шпиль.

За сутки потери ВСУ составили более 400 человек, уничтожено 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две боевые машины пехоты, 10 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня (ПУ РСЗО HIMARS производства США, и ПУ РСЗО «Vampire» чешского производства), четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil