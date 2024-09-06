Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками России в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ

За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 5 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Матвеевка, Ольговка, Малая Локня и Черкасское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении Борки, Камышевка и Марьевка.

Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: бронетранспортёр «Stryker» производства США, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

В лесных массивах продолжались разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-йштурмовой, 152-й егерской и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов: Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Гуево, Ивашковский, Косица, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Новая Сорочина, Орловка, Обуховка, Снагость и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками в Сумской области нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 21-й,22-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й и 17-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Ворожба, Гриценково, Глухов, Глыбное, Кружок, Линово, Мирополье, Орловка, Ободы, Писаревка, Сумы, Старые Вирки, Юнаковка и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil