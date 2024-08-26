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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 09:30

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.

Министерство обороны Российской Федерации 25 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Комаровка, Малая Локня, Нечаев и Черкасское Поречное.

Также сорваны попытки атак в направлении населённых пунктов Вишневка, Борки, Погребки и Спальное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, 4 боевые бронированные машины и два автомобиля.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны в районах населённых пунктов Вишневка, Гордеевка, Ивашковский, Краснооктябрьский, Кругленькое, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Рубанщина и Снагость.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й, 54-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Беловоды, Ворожба, Дружба, Катериновка, Ободы, Первомайское, Першетравневое, Перемога, Свесса, Сумы, Угроеды, Юнаковка и Ястребиное.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 14 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 11 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, одна единица инженерной техники, две станции РЭБ, а также РЛС обнаружения воздушных целей СТ-68.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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