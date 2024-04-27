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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 09:00

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражён эшелон с западным вооружением и военной техникой ВСУ в районе н.п. Удачное ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152 мм гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, 105 мм буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 26 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Боровая Харьковской области. Кроме того, отразили контратаку штурмовой группы 408-го отдельного стрелкового батальона ВСУ в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 20 военнослужащих и два пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 5-й штурмовой, 41-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Максимильяновка, Катериновка, Парасковиевка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Отражена атака штурмовой группы 10-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в районе населённого пункта Невельское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 152 мм гаубица Д-20, 122 мм орудие Д-30, 105 мм буксируемая гаубица М102 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й егерских, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли: до 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортёров, 13 боевых бронированных машин, три 122 мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 1-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» в течение суток нанесено огневое поражение живой силе и технике 117-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Республиканец и Червоный Маяк Херсонской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 155 мм орудия М777 производства США, 122 мм гаубицу Д-30, 105 мм буксируемую гаубицу М102 производства США.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населённого пункта Удачное Донецкой Народной Республики, личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населённого пункта Балаклея Харьковской области, а также живая сила и техника ВСУ в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 193 украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня «Ольха», три авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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