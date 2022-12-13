Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Министерство обороны Российской Федерации 12 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате упреждающего огневого поражения пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населённого пункта Пески Донецкой Народной Республики. Потери украинской стороны составили до 30-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156-ти районах.

В районе населённого пункта Гуляй Поле Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневой позиции в районе населённого пункта Зеленый Гай Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражена боевая машина системы залпового огня «Град».

Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики.

За сутки уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голиково, Площанка, Меловатка, Попасное Луганской Народной Республики, Терны Харьковской области и города Донецк.

Также, перехвачено две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» в районе населенного пункта Юбилейное Херсонской области».

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