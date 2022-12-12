Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ, живой силе и военной технике

Министерства обороны Российской Федерации 11 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнём артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожены до 30-ти украинских военнослужащих, бронетранспортёр, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия на отдельных направлениях, в результате которых заняты более выгодные рубежи и позиции. Противник силами трёх штурмовых групп, усиленных бронетехникой, предпринимал безуспешные попытки контратаковать позиции российских войск в направлении населённых пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской Народной Республики. Нанесением огневого поражения все атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожены до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

Кроме того, в районах населённого пункта Червоная Диброва, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике, уничтожено три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчёта ВСУ.

На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении противник предпринял попытку атаковать усиленным взводом позиции российских войск в направлении населённого пункта Нескучное Донецкой Народной Республики. Огнём артиллерии противнику нанесено поражение. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177-ми районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражено две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населённых пунктов Северск и Красный Лиман. Кроме того, в районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражён взвод реактивных систем залпового огня «Град».

В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» в районе населённого пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в районе населённого пункта Новое Запорожской области».

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