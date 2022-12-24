Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях

На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. На Южно-Донецком направлении в результате активных де

Министерства обороны Российской Федерации 23 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населённых пунктов Кисловка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении в районах населённых пунктов Невское и Новолюбовка Луганской Народной Республики штурмовой авиацией и артиллерией нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника. Кроме того, в районах урочища Медвежьего, а также Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих и наёмников, три боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска при поддержке штурмовой авиации и ударов артиллерии продолжали наступательные действия. Высокоточными ударами ВКС России нанесено поражение опорным пунктам противника в районе города Артемовск Донецкой Народной Республики. Уничтожены более 80 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате активных действий российских подразделений и комплексного огневого поражения живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Новомайорское, Пречистовка и Водяное Донецкой Народной Республики уничтожены до 45 украинских военнослужащих, четыре бронетранспортера и три пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 87-ми районах. В районе населённого пункта Новоселидовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе населённого пункта Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе города Харьков вскрыта позиция и уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Селидово Донецкой Народной Республики уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США. Кроме того, в районе населённого пункта Константиновка уничтожено две украинские боевые машины системы залпового огня «Град», из которых велись обстрелы населённых пунктов Донецкой народной республики.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. Также в районе города Краматорск Донецкой Народной республики сбит украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Макеевка, Нововодяное, Кременная Луганской Народной Республики, Ольгинка, Володино, Кутейниково, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Малиновка, Малые Щербаки и Пологи Запорожской области. Кроме того, в районе населённого пункта Комиссаровка Луганской Народной Республики перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США».

Фото и видео: https://vk.com/mil