Оперативно-тактической авиацией России уничтожено 44 военных объектов Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение 17 апреля дня высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенных пунктов Барвенково и Доброполье уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов и боеприпасов, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической авиацией уничтожено 44 военных объектов Украины. Среди них: в районе Авдеевка - два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300; в районах Завгороднее и Протопоповка уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Красный Лиман, Новоселовка, Рубежное, Угледар, Попасная, Пришиб и Гусаровка - 23 места сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 113-ти объектам, в том числе: четырём пунктам управления, четырём артиллерийским батареям, двум складам горюче-смазочных материалов и 103-м опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённых пунктов Федоровка и Заводы в Харьковской области сбито в воздухе два украинских самолёта МиГ-29; в районе населённого пункта Преображенское Павлоградской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 136 самолетов, 471 беспилотный летательный аппарат, 249 зенитных ракетных комплексов, 2308 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 998 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2171 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото: https://vk.com/mil