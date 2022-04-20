«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 19 апреля в результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Уничтожены до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. Также в районе населённого пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражён 31 военный объект Украины. Среди них уничтожено: в районах населённых пунктов Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в районе Приволье.

Российскими средствами противовоздушной обороны над населёнными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбито три украинских беспилотных летательных аппарата.

Ракетными войсками в течение дня поражено два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники».

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