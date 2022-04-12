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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.22 09:00

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине. Днём 11 апреля в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом «Кинжал» уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Селидово Донецкой области уничтожены украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У», две установки реактивных систем залпового огня в подземном укрытии, два замаскированных скопления вооружении и военной техники и до 40 человек украинских националистов.

В районе населённого пункта Новогродовка Донецкой области уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации «Правый сектор»*.

В течение дня высокоточными ракетами наземного базирования в районах населённых пунктов Попасная, Новозвановка и Золотое Донецкой области уничтожено: командно-наблюдательный пункт батальона, три ротных опорных пункта, две ротные тактические группы украинской 24-й механизированной бригады и бригады территориальной обороны, а таже два места скопления личного состава, вооружения и военной техники. Всего в результате ударов в данных районах уничтожены до 300 украинских боевиков, свыше 50-ти боевых бронированных машин и до 25 автомобилей различного назначения.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Синельниково Днепропетровской области сбит в воздухе истребитель Су-27 украинских воздушных сил.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражено 42 военных объекта Украины. Среди них: три командных пункта, две радиолокационных станции подсвета и наведения, склад горючего, а также 35 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 130 самолётов, 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2132 танка и других боевых бронированных машин, 241 установка реактивных систем залпового огня, 913 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2028 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

* «Правый сектор» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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