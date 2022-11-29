Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение восьми пунктам управления ВСУ

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены более 100 украинских военнослужащих.

Министерство обороны Российской Федерации 28 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженными Силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.

В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области, во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожены более 100 украинских военнослужащих.

На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесённого огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап.

На Красно-Лиманском направлении в районе Серебрянского Лесничества Луганской Народной Республики огнём российской артиллерии нанесено поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, выдвигавшимся для наступления в направлении населённого пункта Червоная Диброва. В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа.

На Артёмовском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населённых пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожены до 80-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

На Южно-Донецком направлении в районе населённых пунктов Нескучное и Октябрь Донецкой Народной Республики ударами артиллерии и действиями российских штурмовых групп отражены две контратаки ВСУ. За сутки уничтожены свыше 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и боевая машина пехоты.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение восьми пунктам управления противника в районах населённых пунктов Синьковка, Кругляковка Харьковской области, Победа, Водяное, Пречистовка Донецкой Народной Республики, Дудчаны, Казацкое И Токаревка Херсонской области, а также 57-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах. В районах населённых пунктов Терны и Курдюмовка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Волноваха Донецкой Народной Республики, Скадовск и Чаплинка Херсонской области. Кроме того, перехвачены две противорадиолокационные ракеты «HARM» в районе населённого пункта Новая Каховка Херсонской области».

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