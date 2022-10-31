Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражён узел связи ВСУ, склад боеприпасов в Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника

Огнём артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожены до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 30 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населённых пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Огнём артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи. Уничтожены до 250-ти украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены. Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населённых пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населённого пункта Павловка ДНР. Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть украинских военнослужащих сдались в плен, захвачен один украинский танк.

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населённых пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи. Кроме того, нанесено поражение 13-ти районам сосредоточения резервов противника. Уничтожены более 180 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён узел связи ВСУ в районе населённого пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189-ти районах. В районе города Очаков Николаевской области нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражено две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня «HIMARS». В районе населённого пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения. Также в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Истребительной авиацией в районе населённого пункта Дудчаны Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожен самолёт Су-25 воздушных сил Украины. В районах населённых пунктов Кировск и Константиновка Донецкой Народной Республики сбито два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины. Также за сутки уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Никольское, Комсомольский, Вольное Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха, Каменка, Врубовка, Сосновый Луганской Народной Республики и Мечниково Харьковской области.

Кроме того, сбито в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населённых пунктов Вугляр, Межевое Донецкой Народной Республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Першотравневое, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM».

***

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы. В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодар и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов. Обстрелы украинской артиллерии велись из района населённого пункта Новокиевка Днепропетровской области.

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнём российской артиллерии. Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме».

***

Как сообщает vk.com/mil, после отражения 29 октября с.г. террористической атаки на задействованные в обеспечении безопасности «зернового коридора» корабли Черноморского флота и гражданские суда, обломки применявшихся киевским режимом под руководством представителей Великобритании морских беспилотных аппаратов обнаружены и подняты на поверхность.

Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приёмника информации, установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлён с побережья в районе города Одесса.

В дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности «зернового коридора», после чего изменили маршрут в направлении российского пункта базирования кораблей в Севастополе. Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности «зернового коридора» в Чёрном море.

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины.

Фото и видео: https://vk.com/mil