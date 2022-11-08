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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.22 09:00

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражено семь пунктов управления ВСУ

В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 7 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, в течение суток вёл наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово Луганской Народной Республики. Ударами армейской авиации, огнём артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено. В ходе боевых действий уничтожены до ста украинских военнослужащих и наёмников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении противник двумя батальонными тактическими группами предпринимал попытки наступать в направлениях населённых пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены.

В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ в районах населённых пунктов Дудчаны, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области. Противник отброшен на исходные позиции.

Уничтожены более 110-ти украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено семь пунктов управления в районах населённых пунктов Ивановка, Крахмальное Харьковской области, Водяное, Павловка Донецкой Народной Республики, Новая Каменка, Давыдов Брод, Белогорка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186-ти районах.

Уничтожено два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Белогорье и Кущовое Запорожской области, а также хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе населённого пункта Галициново Николаевской области.

В районах населённых пунктов Краматорск Донецкой Народной Республики и Вольнянск Запорожской области уничтожены две радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Кроме того, в районе населённого пункта Новоселка Донецкой Народной Республики уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Также уничтожено в воздухе шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Берестовое, Егоровка, Евгеновка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики.

Кроме того, за сутки перехвачено 14 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Отрадокаменка, Корсунка Херсонской области, Старогнатовка, Грузско-Ломовка Донецкой Народной Республики и города Донецк.

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Киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции.

Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населённого пункта Высшетарасовка Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии батарея противника подавлена.

Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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