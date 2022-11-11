«Большая проблема»: Росрыболовство призвало к регулированию цен рыбной продукцииТарифы на газ в России с 1 декабря 2022 года могут вырасти на 8,5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.22 09:00

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за сутки поражено два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников

Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

Министерство обороны Российской Федерации 10 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Николаево-Криворожском направлении осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утверждённым планом.

На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наёмниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожены до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах города Николаев и населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

В районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США. В районе населенного пункта Анновка Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Новоалександровка Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Веселое и Крынки Херсонской области.

Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики, Никольское и Корсунка Херсонской области».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)22:30«In Vivo». Познавательная программа (12+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)«Большая проблема»: Росрыболовство призвало к регулированию цен рыбной продукции-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,03 рубля, евро укрепилось почти на 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Выплаты мобилизованным освободят от НДФЛ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика