Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ за сутки поражено два пункта управления ВСУ и иностранных наёмников

Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

Министерство обороны Российской Федерации 10 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Николаево-Криворожском направлении осуществляется манёвр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утверждённым планом.

На Купянском направлении противник силами до двух рот, усиленных националистами и иностранными наёмниками, предпринимал безуспешные попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Активными действиями наших войск и огнём артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны на дальних подступах к линии обороны. Уничтожены более 90 украинских военнослужащих и боевиков, один танк и четыре боевые бронированные машины.

На Красно-Лиманском направлении российскими войсками сорвана попытка двух усиленных взводов ВСУ атаковать в направлении населённых пунктов Стельмаховка и Площанка Луганской Народной Республики. В результате огневого поражения потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, одна боевая машина пехоты и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении отражена контратака подразделений ВСУ в направлении населённого пункта Никольское Донецкой Народной Республики. Российской артиллерией и армейской авиацией уничтожены до 55 боевиков, один танк и две боевые бронированные машины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены два пункта управления ВСУ и иностранных наемников в районах города Николаев и населённого пункта Сухой Ставок Херсонской области, а также 46 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 153-х районах.

В районах населённых пунктов Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Новогригоровка Херсонской области и Новополтавка Николаевской области уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США. В районе населенного пункта Анновка Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В районе населённого пункта Новоалександровка Николаевской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Маломихайловское Николаевской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины. В районе населённого пункта Риздвянка Запорожской области уничтожен в воздухе украинский вертолёт Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Егоровка и Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка Запорожской области, Веселое и Крынки Херсонской области.

Кроме того, перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня «HIMARS» и «Ольха» в районах населенных пунктов Высокое, Томарино, Антоновка, Никольское, Новая Каховка Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» в районах населенных пунктов Гусельское Донецкой Народной Республики, Никольское и Корсунка Херсонской области».

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