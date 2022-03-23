Оперативно-тактической и армейской авиацией России поражено 83 военных объекта Украины

«Подразделения российских Вооруженных сил, преследуя отступающие подразделения 54-й отдельной механизированной бригады украинских вооружённых сил, за день продвинулись ещё на 4 километра и подошли к населенному пункту Новомихайловка. Группировка войск Донецкой Народной Республики взяла под контроль населённый пункт Верхнеторецкое и продолжает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Уничтожены два танка, пять БМП, три орудия полевой артиллерии и семь автомобилей повышенной проходимости, - сообщил вчера вечером департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. - 22 марта нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по военным объектам Украины. Уничтожены крупные склады горюче-смазочных материалов украинских войск в населенных пунктах Лисичанск и Краматорск, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке и склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 83 военных объекта Украины. Среди них: четыре командных пункта, четыре зенитных ракетных комплекса, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 68 мест скопления боевой техники.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе 6 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 236 беспилотных летательных аппаратов, 185 зенитных ракетных комплексов, 1547 танков и других боевых бронированных машин, 154 установки реактивной системы залпового огня, 612 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 1343 единицы специальной военной автомобильной техники».